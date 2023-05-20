Mezopotamya'nın incisi Mardin'e turist akını

Tarihi, kültürü, etnik yapısı ve hoşgörüsüyle bilinen Mardin'e 81 il ve yurt dışından çok sayıda turist geliyor. Özellikle hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde turist akını yaşanıyor. Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistler gördükleri eşsiz manzaralara hayran kalıyor.

Van'dan tur ile gezmeye gelen Berçem Aslan; Mardin'i çok beğendiğini ve herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Aslan, "Fotoğraf çekmek için harika bir yer. Çok beğendiğimi söylemek istiyorum, insanları harika, çok samimi ve mertler. Ailemi de getireceğim" dedi.

Arkadaşları ile gezmeye geldiğini söyleyen Zeynep Aslan, "Herkesin görmesi gereken bir yer. Buraya bayıldım, bana göre doğunun Paris'i, incisi her şeyi Mardin. Herkesin gelmesini dilerim'' diye konuştu.

Binlerce yıllık taş konakları, el işlemesi tarihi kubbeleri, ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı tarihi kentte turizm patlaması yaşanıyor. Havaların ısınmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kente akın ediyor.