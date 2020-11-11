İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Mardin İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanlığı yönetimi, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanlığı yönetimi, Kızılay'a kan bağışında bulundu.


MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Kaymaz ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında buluna Kızılay kan bağış standına gelerek kan bağışında bulundu. Korona virüs sürecinde kan stokunun azaldığına dikkat çeken MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, "Korona virüs sürecinde kan stokuna ihtiyaç var. Sadece bu süreçte değil her zaman kan bağışı çok önemlidir. Bu nedenle evvela parti teşkilatımızı daha sonra bütün hemşehrilerimizi duyarlı olmaya ve kan vermeye davet ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.