Midyat Belediye Başkanı Şahin: "Vaatlerimizi yerine getireceğiz"

Yerel seçimlerde AK Parti'den Mardin'in Midyat İlçe Belediye Başkanı seçilen Veysi Şahin, seçim öncesi verdikleri vaatleri imkanları ölçüsünde yerine getireceklerini söyledi.

Midyat Belediye binasında basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Şahin, değerlendirmelerde bulundu. 7 gün 24 saat esasına dayalı bir şekilde Midyat'a hizmet için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Şahin, "Midyat'ı mutlu insanların yaşadığı, çağdaş ve huzurlu bir kent yapacağımız ile ilgili projelerimizi paylaşmıştık. Projelerimizi yerine getirmek için arkadaşlarımla yoğun bir tempoda çalışmaya başladık. Devraldığımız çok ciddi borç yüküne rağmen moralimiz bozmadan hizmet ederek, projelerimizi bir bir yerine getirme sözümüzü gerçekleştireceğiz. Göreve başladıktan sonra yaptığımız faaliyetler, öncelikle belediyemizin mali ve idari durumunun resmini birim amirleri ile yaptığımız toplantılarda tespit ettik. Çalışma ekibimizi kurduk, ilk meclis toplantımız ile komisyon ve kurullarımızı belirledik" dedi.

Makam araçları yeni evlenecek çiftlere tahsis edilecek

Belediyeyi yaklaşık 84 milyon borçla devraldıklarına işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Meclis toplantımızda daha önce söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçirecek kararlar aldık. Söz verdiğimiz gibi makam aracımızı yeni evlenecek çiftlere gelin aracı olarak tahsis ettik, yine söz verdiğimiz gibi başkanlık maaşımı engelli kız ve erkek çocuklarımıza aktarılmasını sağladık, engelli kardeşlerimiz için geliştirdiğimiz proje için başvurumuzu yaptık. Belediyemizin destek hizmetleri için hizmet kampüsü inşaatına başlandı. Eğitim komisyonu oluşturuldu, proje birimi kuruldu, söz verdiğimiz TOKİ pazar yeri kuruldu, karayolları bakım evi, Estel Yenimahalle'de yer alan askeri lojman ve gazino yerinin belediyemize devri için gerekli yazışmalar yapılmış olup sonuçlanması için işin takipçisi olacağız. Tarihi dönüşüm projesi için çalışmalar hızlandırılmış olup Kültür Bakanlığı'ndan gerekli ödeneğin çıkartılması için yoğun çaba sarf edilecektir. Uzun yıllardır ihtiyaç duyduğumuz sabit muayene araç istasyonu için gerekli girişimler başlatılmıştır. Kongre, fuar ve sergi merkezi için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlere başlandı, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bize söz vermiş olduğu 2 adet yüzme havuzu, tenis kortu, 10 adet semt sahası, çok amaçlı spor salonu,2 adet gençlik merkezi için gerekli girişimler başlatılmıştır. Bunların hayata geçirilmesi için işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Doğalgaz için ilk kazma 10 Mayıs'ta vuruluyor, Ramazan ayında iftar çadırı kurulacak, ağustos ayında uluslararası büyük bir etkinlik ile ilçemiz tanıtılacak, eksik kalan kaldırımlar üç ay içerisinde tamamlanacak, Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.”