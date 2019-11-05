Midyat Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim göreve başladı

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine ataması yapılan kardiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Çelik göreve başladı.

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mahmut Nejdet Palaz'ın Mardin Devlet Hastanesi'ne görevlendirilmesinin ardından boşalan yerine kardiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Çelik Atandı. Daha önce Midyat Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji polikliniğinde iki yıl görev yapıp zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra yaklaşık 4 yıl Aydın'ın Söke ilçesinde görev yapan Uzm. Dr. Çelik, Midyat Devlet Hastanesi'nde görevli olduğu süre zarfında yöneticilik yapmıştı.