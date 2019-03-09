İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Midyat ESOB'a DİKA'dan uygulamalı girişimcilik eğitimi

MARDİN (İHA) – Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Mardin’in Midyat ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı (ESOB) üyelerine uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi.

MARDİN (İHA) – Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Mardin'in Midyat ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı (ESOB) üyelerine uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi.


Midyat ESOB'un talebi üzerine DİKA tarafından oda üyelerine uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi. Midyat Müftülüğü konferans salonunda yapılan eğitim, Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Lokman Toprak tarafından verildi. 28 kişilik esnaf grubuna verilen eğitim dört gün sürdü. Eğitimin ardından DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, başarılı kursiyerlere sertifikalarını verdi. Burada bir konuşma yapan Altındağ, uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin ajansın KOSGEB ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında yapıldığını söyledi. Yeni girişimci adaylarının bilinçli bir şekilde yatırım yapmalarını desteklemek amacıyla bu eğitimleri düzenlediklerini kaydeden Altındağ, “Amacımız özellikle kadın ve engelli başta olmak üzere 18-29 yaş arası genç girişimcilerin bu eğitimler sonucunda iş kurmaları ve bunu sağlıklı bir şekilde yürütmeleri konusunda bilgi, beceri sahibi olmalarını sağlamaktır. Ajans olarak girişimciliği her zaman destekleyeceğiz” dedi.


Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.