Midyat itfaiyesi yeni binasında hizmete başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Midyat İtfaiye Grup Amirliği yeni hizmet binasına taşındı.

Bahçelievler Mahallesi Şehmus Nasıroglu Caddesii AG sitesi giriş katına yerleşen itfaiye amirliği personel ve imkanları ile hizmete vermeye başladı. Midyat İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt, yeni yerlerinin bölgelerine daha hakim olduğunu belirterek, temennilerinin olaylara daha sürede intikal etmek olduğunu söyledi.