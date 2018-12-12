Midyat kent park çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi şehirde vatandaşların nefes alabilecekleri alanlar olması için çalışıyor. Bu noktada kırsal mahallelerin çoğunluğuna parklar yaparak katkı veren Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe merkezlerinde de büyük park çalışmaları yapıyor. Yakın zamanda bitirilerek hizmete açılması planlanan Kamor Millet Bahçesi'nin ardından Midyat ilçesinde de düşünülen kent park için çalışmalar başladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İlimizde nefes alma alanlarının artması için mücadele ediyoruz. Mardin'de Büyükşehir Belediyesi görevinin bizlere verilmesinin akabinde gece gündüz demeden her yönüyle çalışmalar yaptık. İlimizde birçok alanda değişimi yaşattık. Alt yapı ve üst yapıda bugüne dek başarılamayanları başardık. Dikkate aldığımız konulardan birisi de vatandaşlarımızın nefes alma alanları olarak gördüğü parklar geldi. Bu konuda kırsal mahallelerimizde rekorlar kırarak 242 parkı hemşehrilerimize hediye ettik. Büyük park, piknik ve mesire alanları konusunda da hassasiyetle çalıştık” dedi.

“Büyük parklar geliyor”

Vatandaşların istekleri doğrultusunda il ve ilçe merkezlerinde büyük parklar için projeler hazırladıklarını aktaran Yaman, “İlimizde Kamor gibi atıl bırakılan bir alan söz konusuydu. Biz bu alanın hayat bulması ve ilimizin beklentilerini karşılayan bir yer olması için hemen harekete geçtik. Kamor Millet Bahçesi vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda başarılı bir komplekse döndü. İlçelerimizde de 5 büyük park için projelerimiz vardı. Bu konuda adımlardan birisini de Midyat ilçemizde atıyoruz. İlçe halkının istediği kent park başladı. Bitirdiğimizde Midyatlı vatandaşlarımızın görmek istediği nezih bir alanı hediye etmiş olacağız” diye konuştu.