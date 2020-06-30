İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Midyat polisinden zehir tacirlerine bir darbe daha

Mardin’in Midyat ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 1 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 1 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Batman yolu uygulama noktasında Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından, durumundan şüphelenilen otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirdi. Esrar maddesine el konulurken, otomobilde bulunan 2 kişi güvenlik güçleri tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.