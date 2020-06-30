Midyat polisinden zehir tacirlerine bir darbe daha

Mardin'in Midyat ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 1 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman yolu uygulama noktasında Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından, durumundan şüphelenilen otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirdi. Esrar maddesine el konulurken, otomobilde bulunan 2 kişi güvenlik güçleri tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.