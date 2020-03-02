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Midyat polisinden zehir tacirlerine darbe

Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamalarında dur ihtarına uymayarak kaçan araç, güvenlik güçlerinin takibi sonucu durduruldu.

Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamalarında dur ihtarına uymayarak kaçan araç, güvenlik güçlerinin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan yol uygulamalarında, dur ihtarına uymayıp toprak yola sapan araç, güvenlik güçlerinin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada poşetler içine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan araç şoförü M.Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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