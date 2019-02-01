Midyat telkarisi DİKA desteğiyle İtalya Uluslararası Mücevher Fuarı'nda

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamlığı'nın proje yürütücüsü, Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu'nun iştirakçi olduğu Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi Güdümlü Projesi kapsamında, İtalya'nın Vicenza şehrinde düzenlenen Uluslararası Vicenzaoro Mücevher Fuarı'nda telkari standı açıldı.

Fuara, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin, ajansın Mardin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Emin Paça, Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Tarık Demir, Midyat MYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğretim görevlisi Sabahattin Akgül ve Midyat Meslek Yüksekokulu telkari ustası Murat Aslan katıldı. Dünyanın dört bir yanından büyük mücevher firmalarının katıldığı organizasyona Türkiye'den elli firma katıldı. Midyat Kaymakamlığı'nın telkari gümüş standı, katılımcı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada Midyat telkarisi adına uluslararası bir fuar organizasyonuna ajans desteğiyle ilk kez katılım sağlandığını söyledi. Altındağ, dünyaca ünlü mücevher imalatçılarının katıldığı uluslararası bir organizasyona katılım fırsatı bulan Midyat Kaymakamlığı ile Midyat Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümünün, Türkiye'yi ve bölgeyi en iyi şekilde temsil ederek tanıtma fırsatı bulduğunu söyledi.

Fuar'da, Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi Güdümlü Projesi kapsamında Midyat Kaymakamlığı'na bağlı olarak Midyat Meslek Yüksekokulu tarafından açılan telkari atölyesinde tasarlanan ve üretilen gümüş ürünler sergilendi.