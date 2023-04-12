Midyat ve Nusaybin'de sel meydana geldi, evleri su bastı, yollar kapandı

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken yaşan sel nedeniyle taşkınlar yaşandı.

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde dün geceden beri etkili olana sağanak yağış; derelerde taşkına, yolların kapanmasına ve evlerde su baskınlarına neden oldu. Midyat'ta vatandaşlar, evlerine, bahçelerine su girmesin diye çuvallarla evin önüne set yaptı. Mahalle sakinleri alt yapı yetersizliğinden şikayetçi oldu.

Vatandaşlardan Mehmet Selim Alpınar, "Burası Sanayi Mahallesi 301-302. sokak. Altyapıdan dolayı belediyeye birkaç sefer başvuruda bulunduk. Şimdi bizim evlerimiz su altında kaldı. Mağdur olmuşuz, çocuklarımızı dışarıya çıkamıyoruz. Avlularımız dolmuş, bodrumlarımızı kendi imkânlarımızla suyunu boşaltmaya çalışıyoruz. Yetkilerin bu alt yapı veya su taşkınına çözüm bulmasını rica ediyoruz'' dedi. Mahalle sakinlerinden, Tahir Teomay ise, atık sular, yağmur suları nedeniyle bodrum ve avluların dolduğunu ifade etti. Yetkilileri çağırmalarına rağmen gelmediklerini ileri süren Teomay, "Telefon açıyoruz gelmiyorlar. Üstelikte ana yol suyu da üzerimize bırakmışlar oda üzerimize geliyor. Bu mahalle hep sular altında kalmış onun için onlardan rica ediyoruz gelip baksınlar, bir çare bulsunlar" ifadelerinde bulundu.

Nusaybin ilçesinde ise, turistik mesire alanı Beyazsu ve dereler taştı. Yetkililer, Midyat karayolunun ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapatıldığı, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belirlenen güzergahı kullanmamaları uyarısında bulunuldu.