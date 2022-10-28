Midyat'ın tarihi mekanları yeniden hayat buluyor

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Sit Alanı Cephe İyileştirme ve Sokak Sağlıklaştırma, Restorasyon ve Yapım Projesi çerçevesinde Midyat ilçesinde tarihi çarşı ve sokaklarda çalışmalar devam ediyor. Akçakaya, Orta Çarşı, Işıklar mahallelerinde olmak üzere 3 kilometre aks üzerinde 5 bin 500 metrekarelik restorasyon işi yapılacak.

Bu çerçevede moloz ve kesme taş derz sökümü yapılıyor. Kısmi yıkılmış, bombe yapmış ve deforme olmuş taş duvarlar dokuya uygun hale getirilecek. Kapı, pencere ve korkuluklar yerinden sökülerek yerine tarihi dokuya uygun yenileri takılıyor. Tarihi çarşıların kepenk ve doğrama tarihi dokuya uygun şekilde değiştirilecek.

Proje tamamlandığında, taşların dile geldiği dar sokaklarda saklı kalmış tarih gün yüzüne çıkarak tarihi kentin havasını değiştirecek. İlçeye gelen misafirlere yeni gezi rotaları ortaya çıkarılırken zamanı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiren başta gelin damat olmak üzere fotoğraf severlere doğal bir ortam sağlayacak.