Midyatlılar açık hava sinema günlerinde buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin'in Midyat temsilciliği 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında vatandaşlara yönelik açık hava film gösterisi düzenledi. Yeşil sahanın açık hava sinema salonuna dönüştürüldüğü etkinlikte vatandaşlar, 3 gün boyunca açık havada aileleri ile birlikte sinema izleme keyfini yaşadı.

TÜGVA Midyat temsilciliği vatandaşlar için 3 gün boyunca açık hava sinema günleri düzenleyerek halı sahayı açık hava sinema salonuna dönüştürdü. Aileleri ile birlikte film izleme keyfini yaşayan vatandaşlar, etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan TÜGVA Midyat temsilcisi Zeki Çiçek, gençler ve ailelerini açık hava sinema günlerinde bir araya getirdiklerini söyledi. Çiçek, “Gençlere hem nostalji yaşatmak hem de değerlerimizi anlatmak için bu çalışmayı yaptık. Katılım çok yoğun oldu” dedi.

Etkinliğe katılan Nurşin Uçar ise programı çok güzel bulduklarını ifade ederek, “Ailelerimizin anlattığı o eski günlere döndük. Çok güzel bir etkinlik. Burada ailelerimiz ile birlikte keyifli vakit geçirme imkanı bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.