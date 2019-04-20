Midyat'ta 3 günde 49 kaçak göçmen yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, 3 günde Türkiye'ye kaçak yollarla giren 49 Afgan ve Pakistan uyruklu göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son 3 günde Türkiye'ye Van üzerinden giriş yapan 49 kaçak göçmen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, güvenlik güçlerinin incelemelerinin ardından Mardin İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Ülkelerinde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüklerini belirten göçmenler, "Afganistan'da çok kötülük gördüm, orada savaş var ve para kazanamıyoruz. Para kazanmak için Türkiye'ye geldik, İran üzerinden buraya geldik. Bizi göndermelerini istemiyoruz, çalışmak istiyoruz" dedi.