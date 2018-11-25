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Midyat'ta 970 gram esrar ele geçirildi

MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurdukları araçta yapılan aramada 970 gram kubar esrar ele geçirildi.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurdukları araçta yapılan aramada 970 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesinde jandarma ekipleri, kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada gizli bölmeye yerleştirilmiş 970 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.K. ve A.O adlı zanlılar gözaltına alındı.

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