Midyat'ta aile hekimleri, İzmir'deki şiddeti protesto etti

Mardin'in Midyat ilçesinde Aile Hekimleri Derneği öncülüğünde toplanan aile hekimleri, İzmir'in Bornova ilçesinde sağlıkçılara yönelik şiddeti protesto etti.

Midyat'ta aile hekimleri, Aile Hekimleri Derneği öncülüğünde bir araya gelerek, Bornova'daki şiddet olayına ilişkin basın açıklaması yaptı. Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelen aile hekimleri adına Dr. Abdülaziz Deniz açıklama yaptı. Deniz, “Çocuğunuzun başına bir şey gelse ne hissederdiniz? Ya da kardeşinizin, annenizin, babanızın... Üstelik bu yakınınız işini yapmaya çalışırken, insanlıktan nasibini alamamış birileri tarafından darp edildiyse, öldürüldüyse. Misal oto tamircisi olan babanız, arabasının tamir edilmediğini söyleyen biri tarafından dükkanında darp edilse öldürülse. Ya da resmi bir dairede çalışan memur olan kardeşiniz, işini iyi yapmadığı gerekçesiyle öldürülse. Ne hissederdiniz? Canımız yanıyor, isyan ediyoruz. Can güvenliği istiyoruz. Korku değil, onur duyarak mesleğimizi sürdürmek ve yaşamak istiyoruz” dedi.

“Saldırıları şiddetle kınıyoruz”

Deniz, her geçen gün sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamalarının arttığını savundu. Deniz, Yerelde, Midyat'ta da göz doktoru meslektaşımıza ve en son olarak 29 Mart 2019 tarihinde, İzmir Bornova Yunus Emre 29 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) görevli sağlık çalışanlarına eli sopalı organize bir grubun saldırısına uğradığını basından duyduk. Bu yaşanan hadiseyi Midyat aile hekimleri olarak şiddetle kınıyor ve meslektaşlarımıza büyük geçmiş olsun diliyoruz” diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.