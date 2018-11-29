Midyat'ta Almanya'daki şüpheli ölümler nedeniyle incelenen cenaze yeniden defnedildi

Almanya'da 100'den fazla hastanın kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetmesine neden olan ilaç enjekte etmekten yargılanan Başhemşire Niels Högel'in kurbanları arasında olduğu öne sürülen Mardinli Ezidi Seyro Duran'ın Midyat ilçesindeki cenazesi, yapılan incelemenin ardından yeniden defnedildi.

Almanya'da 100'den fazla hastanın kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetmesine neden olan ilaç enjekte ettiği gerekçesiyle, “kasten öldürmek” suçlamasıyla yargılanan Başhemşire Niels Högel'in kurbanları arasında olduğu iddia edilen Mardinli Ezidi Seyro Duran'ın Midyat ilçesindeki mezarı 26 Kasım'da açıldı. Mezardan çıkarılan cenaze, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada inceleme yapılan cenaze, bugün yeniden defnedildi.

Seyro Duran'ın oğlu Kemal Duran, “2005 yılında annem rahatsız oldu, Delmenhorst Hastanesine götürdük. Başhemşire orada ilaç enjekte etmiş. Normal ölüm sanmıştık ama öyle çıkmadı. Daha sonra Alman polisi beni çağırdı. Durumdan bahsettiler. Biz de avukata başvurduk. Almanya'nın Türkiye ile irtibata geçmesi sonucu cenazeyi Midyat'tan alarak, İstanbul'a götürdük. Örnekler alınıp, incelemeler yapıldı. Henüz sonuçla ilgili bilgimiz yok” dedi.