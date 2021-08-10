Midyat'ta aşı toplantısı

Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakam Tekin Dundar başkanlığında, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde aile hekimleri ile toplantı yapıldı.

Bahçelievler Mahallesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılan toplantıda artan vaka sayılarının genelde aşı olmayanlar olduğu vurgulanırken testi pozitif çıkıp hastalığı ağır geçirenlerin de, genelde aşı olmayanlar olduğu belirtildi. Bunlar göz önünde bulundurularak vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi ve gerek hastanede gerekse aile hekimlikleri tarafından ücretsiz, Covid-19 aşısı yapıldığı belirtildi. Aşı çalışmalarının hızlandırılması adına aile hekimleri ile yapılan toplantıda, sinevizyon eşliğinde Mardin ve ilçelerinde yapılan son güncel aşı oranları gösterilerek daha kısa sürede daha çok aşı nasıl yapılabilir konusu ele alındı. Bu süreçte vatandaşın sağlık ve sıhhati için daha kısa sürede daha çok vatandaşa ulaşıp bu hastalığı bir an önce yenmek adına aşılar konusunda vatandaşın bilinçlendirilmesi ve aşıların yapılması dile getirildi.