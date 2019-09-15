Midyat'ta aşure gününe turistlerden yoğun ilgi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen geleneksel aşure günü programına turistler büyük ilgi gösterdi.

Mardin TÜGVA temsilciliği tarafından konuk evinde düzenlenen aşure etkinliğine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Programda Kaymakam Tekin Dündar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Seyitler Derneği Başkanı M. Selim Yıldız, TÜGVA Midyat temsilcisi M. Zeki Çiçek ve vakıf koordinatörleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Turistler aşure ikramlarını Kaymakam Tekin Dündar, Belediye Başkanı Veysi Şahin ve TÜGVA gönüllülerinin elinden aldı.

Programda konuşan Kaymakam Dündar, içinde bulundukları ayın önemi nedeni ile aşure günü etkinliği düzenlediklerini söyledi. Kaymakam Tekin, "Biz de arkadaşlarımıza katılarak burada dışarıdan güzel, kadim Midyat'ımıza gezmeye gelen vatandaşlarımıza ikram ettik bu aşure aşını. Bugün TÜGVA da bu geleneği devam ettirme adına güzel bir etkinlik yaptı. Biz kendilerine, temsilci arkadaşımıza ve katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Midyat TÜGVA temsilcisi Zeki Çiçek ise, her yıl aşure günü etkinliği düzenlediklerini söyledi.