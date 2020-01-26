Midyat'ta depremzedelere yardım seferberliği

Mardin'in Midyat ilçesinde, depremzedeler için 'Elazığ geçmiş olsun, Midyat halkı yanında' sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Midyat Kaymakamlığı ve belediye öncülüğünde ilçede 'Elazığ geçmiş olsun, Midyat halkı yanında' sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Belediye meclis salonunda kent konseyi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Belediye Başkan yardımcısı Şehmus İleri okudu. Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden İleri, "Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Elazığ depremindeki vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmak, yaralarını sarmak için Belediye Başkanımız Veysi Şahin'in talimatlarıyla, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar'ın destekleriyle yardım kampanyası başlatılmıştır. Kuru gıda, erzak, battaniye, ısıtıcı, yatak, nevresim, yorgan, yastık, giyim, hijyen ve temizlik maddesi, çocuk maması, barınma malzemeleri ve diğer insanı yardımlar tırlar ile deprem bölgesine ulaştırılacak. 'Elazığ geçmiş olsun, Midyat halkı yanında' sloganıyla başlattığımız bu kampanyaya Midyat halkının desteğini bekliyoruz" dedi.