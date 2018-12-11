Midyat'ta doktora şiddete tepki

Mardin'in Midyat ilçesinde bir doktorun hasta yakınlarınca darp edilmesine tepki göstermek amacıyla düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, sadece darp edilmeyip, öldürüldüklerini de belirterek, “Sağlıkta şiddete ‘hayır' demek için Midyat'tan sesleniyoruz, ‘artık yeter' diyoruz” dedi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca, Midyat ilçesinde göz doktoru Yaşar Dağ'ın hasta yakınlarınca darp edilmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı. Midyat Devlet Hastanesi önünde yapılan açıklamada konuşan Sağlık Müdürü Yavuz, Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir göz hastalıkları doktorunun darp edildiğini belirterek, “Doktorumuz eşini Aile Sağlığı Merkezinden almak üzere gittiğinde muayene ettiği hastasının kendisinden antibiyotik istemesi önerisine ihtiyacının olmadığı cevabını verdikten sonra göz hastalıkları uzmanımız darp edilmiştir. Gün geçmiyor ki güzel ülkemizin güzel köşesinden bir sağlık haberi ile uyanmayalım. Biz sağlık çalışanları sadece yaşatmak ve daha iyi sağlık hizmeti vermek için eğitim alıyoruz. Bu aldığımız eğitimlerin sonucunda vatandaşlarımıza en iyi en kaliteli en bilimsel tedavileri uygulamak için hastalarımızla konuşuyoruz. Bizler savaş hukukunda bile dokunulmazlığımız olan sağlık çalışanları ne yazık ki günlük hayatta sadece darp edilmiyor artık öldürülüyoruz. Tükenmek üzereyiz” dedi.

Meclis'te sağlıkta şiddetle ilgili kanunlaştırılan yasadan bir nebzede olsa umutlu olduklarını ifade eden Yavuz, “Bizler sağlıkta şiddete ‘hayır' demek için bugün hoşgörünün ve birlikte yaşamın, medeniyetin kenti olan Midyat'tan sesleniyoruz, ‘artık yeter' diyoruz. Göz hastalıkları uzmanımız ve ekibi bu hastanede kornea nakli gerçekleştirdiler. Bir ilçe hastanesinde özveri ile çalışan bu uzmanımız ne yazık ki birkaç gün süre ile Midyat halkına hizmet veremeyecek. Tüm sağlık çalışanlarına, İl Müdürü ve Bakanlığımız yetkilisi olarak sesleniyorum, bu olayın takipçisiyiz. Bizler tüm Türkiye'de halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Sağlıkta şiddeti gösterenlere inat çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.