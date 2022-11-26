Midyat'ta evleri su bastı, yollar göle döndü; vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi

Mardin'in Midyat ilçesinde, yağmur sularının etkisi ile evleri su bastı, tekstil atölyelerinde bulunan makine ve malzemeler sular altında kaldı, yollar gölete döndü. Vatandaşlar, yeterince hizmet görmediklerini söyleyerek belediyeye tepki gösterdi.

Midyat'ta etkili olan yağış, Sanayi, Gölçük, Bahçelievler, Seyitler, Cumhuriyet mahallelerinde ev, iş yeri ve bodrum katına giren sular vatandaşı mağdur etti. Vatandaşlar belediyenin önlem almadığını belirterek tepki gösterdi. Haber verilmesi üzerine olay yerlerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 60 ihbar alan ekipler gece 03.00'ten itibaren aralıksız, olay yerlerinde suları boşaltmak için seferber oldu. Yolların gölete döndüğü ilçede ev ve bodrum katlarını su bastı, ekmek yapılan tandırlar da yağmur suyundan etkilenerek içleri su doldu.

Mahalle sakini Kemalettin Çelik, "Ben Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyorum, mahalle sakinlerinden birisiyim, her yıl bu sıkıntıyı çekiyoruz, yağmur yağdığı zaman, yollarımız, evlerimiz, bodrumlarımız su altında kalıyor. Evlerimizden çıkamıyoruz; belediyeye 4-5 senedir müracaat etmeme rağmen hep gelip bakıyorlar, 'çözüm üreteceğiz' demelerine rağmen çözüm üretmediler, yetkililerden çözüm üretmelerini istiyoruz" dedi.