Midyat'ta hayırsever iş adamının yapacağı kütüphanenin ilk kazması vuruldu

Midyat'ta hayırsever iş adamı Mahsum Altunkaya tarafından yapılacak olan yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana inşa edilecek kütüphanenin yapımı kurban kesilip ilk kazma vuruldu.

Bahçelievler Mahallesinde yapılacak olan modern kütüphane için ilk kazma yere vuruldu. Etkinliğe, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Belediye başkan Vekili Metin Kutlu, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, Jandarma Komutanı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay kaltıldı.

Kaymakam Tekin Dundar, ilçeye kütüphaneyi yapan Altunkaya ailesine teşekkür etti. Kaymakam Dundar, " Özellikle Mahsum Altunkaya'ya teşekkür ederim. Binamız bodrum artı 2 kat olacak ve toplamda yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alanı olacak. İçinde çocuk kütüphanesi, engelli kütüphanesi, dijital kütüphane, yetişkin kütüphanesinin olacak. Aynı zamanda bilgisayar odalarının olduğu çalışma atölyelerinin olduğu geniş ferah bir yer olacak. Hem Midyat mimarisini hem modern imkanları bünyesinde barındıran çok fonksiyonel bir kütüphane olacak inşallah. Vatandaşlarımız öğrencilerimiz burada rahatlıkla boş zamanlarını değerlendirecek, güzel bir nitelikli mekan kazanmış olacak ilçemiz" dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin yapımı için ilk kazma vuruldu.