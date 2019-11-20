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Midyat'ta hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Mardin Midyat ilçesinde, bir kuyumcuda hırsızlık yapan 3 kişi, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Midyat'ta bir kuyumcudan hırsızlık yaptıkları tespit edilen, O.G., Y.G. ve Ö.İ., Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yapılan GBT' lerinde daha önceden de hırsızlık yaptıkları tespit edilen şahıslar, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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