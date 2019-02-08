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Midyat'ta huzur güven uygulaması

Mardin’in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması adı altında okul servisleri ve araçları denetlendi.

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması adı altında okul servisleri ve araçları denetlendi.


Mardin'in Midyat ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 2 trafik timi ve 1 asayiş timiyle tüm okul servisleri ve 150 araç denetlendi. Trafik ekipleri tarafından ruhsat ve yetki belgeleri kontrol edilirken, asayiş ekipleri ise kimlik kontrolü yaptı. Yapılan huzur güven uygulamasında, 150 araç denetlenip kontrol edilirken uygulamada kusurlu görülen 16 araç sürücüsüne, 2918 sayılı kanun gereğince 5 bin 210 TL idari para cezası kesildi. Yapılan uygulamada, servis şoförlerine araçları yavaş kullanmaları, fazla yolcu almamaları öğrencilerin can güvenliklerine dikkat etmeleri hususunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca denetimlerde araçların okul taşıtı yazısı, ‘dur' ibaresi olan ışıklı tabela, emniyet kemerleri ve araçların yaşları ile evrakları kontrol edildi.

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