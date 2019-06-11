Midyat'ta itfaiye ekipleri ‘sıfır yangın' için seferber oldu

Mardin'in Midyat ilçesi merkez ve mahallerinde son zamanlarda artan ot, orman ve anız yangınlarına karşı ‘sıfır yangın temiz hava' sloganıyla çalışmalara başlayan Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Midyat İtfaiye Grup Amirliği, son günlerde artan yangınlara ilişkin vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı. Midyat İtfaiye Grup Amiri Murat Aslan, kış ve bahar aylarının bol yağışlı geçmesi sonucu yabani ot ve ekinlerde yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Aslan, “Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde, ot ve ekinler kurudu. Ot, anız ve ekin yangınlarının olmaması için vatandaşlarımızdan ricamız, araçla seyir halindeyken yanan sigaralarını dışarı atmamalarını istiyoruz. Mesire ve piknik alanlarında, yakılan ateşi tamamen söndürmemiz gerekiyor. Cam şişeleri rastgele doğaya atmayalım. Unutmayalım ki, her yangın çiftçilerimizin bir yıllık emeğidir. Bunun yanında yanan ot ve anızların içinde yaşayan hayvanların yanarak ölmelerine sebep olmamak için daha dikkatli olalım. Kamu kurum müdürlerinden de ricamız olacak bize destek vermeleri yönünde. Çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak için daha dikkatli olalım, geleceğimizi yakmayalım” dedi.