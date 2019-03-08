İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Midyat'ta jandarma ekipleri kadınlara karanfil dağıttı

Mardin’in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplu taşıma araçlarında bulunan kadınlar ile okullarda görev yapan öğretmenlere karanfil vererek günlerini kutladı.

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplu taşıma araçlarında bulunan kadınlar ile okullarda görev yapan öğretmenlere karanfil vererek günlerini kutladı.


İlçe Jandarma Trafik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Bağlar Mahallesi'nde bulunan uygulamam noktasında toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, araçlar içinde bulunan kadınlara karanfil verdikten sonra günlerini tebrik etti. Şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşan vatandaşlardan Şehnaz Samancı, "Çok güzel bir duygu, askerlerimize ve komutanlarımıza çok teşekkür ederim, unutulmadık. Görevlerinde kolaylıklar ve başarılar dilerim" dedi.


Daha sonra okul ziyaretlerine çıkan jandarma ekipleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine sürpriz yaptı. Karanfillerini alan öğretmenler hatırlanmanın verdiği mutluluğu yaşarken, ekiplere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.