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Midyat'ta kadınlara "en iyi narkotik polisi anne" eğitimi

Mardin’in Midyat ilçesinde kadınlara "en iyi narkotik polisi anne" projesi çerçevesinde eğitim verildi, "uyuma" aplikasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde kadınlara "en iyi narkotik polisi anne" projesi çerçevesinde eğitim verildi, "uyuma" aplikasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı.


Midyat Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin annelerine yönelik uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak toplumları zayıf düşüren nedenler olması sebebiyle, en iyi narkotik polisi anne projesi eğitimi verildi. Narkotik polisi ekipleri, "uyuma" aplikasyonu hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunularak, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içerisinde ilçe genelinde bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

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