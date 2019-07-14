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Midyat'ta kafe yangını

Mardin’in Midyat ilçesinde bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler İskenderun Caddesi üzerinde bulunan bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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