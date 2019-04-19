İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Midyat'ta konser etkinliği

Mardin’in Midyat ilçesinde, Marev Kültürler ve Mısra Türk Müziği korosu tarafından konser etkinliği düzenlendi.

Mardin'in Midyat ilçesinde, Marev Kültürler ve Mısra Türk Müziği korosu tarafından konser etkinliği düzenlendi.


Midyat Fen Lisesi konferans salonunda verilen konsere, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilgi altında dinlenen müziklere vatandaşlar halay ve alkışlarla eşlik etti.


Mısra Türk Halk Müziği Korosu şefi Ayşe Şengün Taşçı, Midyat'ın Türkiye'de görmekten en çok zevk aldığı yer olduğunu söyledi.


Müzisyen Ümit Atalay da, Midyat'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek burada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.


Konser sonunda Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Marev ve Mısra korosu ekibine teşekkür ederek plaket verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.