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Midyat'ta motorsiklet kazası: 2 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde motosikletli 2 şahıs kaza yaptı.

Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletli 2 şahıs kaza yaptı. Yaralılar 112 Ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.


Kaza, Mardin'in Midyat ilçesi Barıştepe Mahallesi yolunda meydana geldi. M.S.Ö., sevk idaresindeki motosikletli 2 şahıs bilinmeyen sebeplerden kaza yaptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edilirken, yaralı 2 şahıs Midyat devlet hastanesine nakledilerek burada tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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