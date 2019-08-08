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Midyat'ta motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı

Mardin Midyat ilçesinde sepetli motorsiklet çalan hırsızlar, Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması ile çaldıkları motorla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Edinile bilgilere göre, Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde hırsızlık yapan Y.D. ve F.A. isimli şahıslar, sabah saatlerinde çaldıkları motorla kaçmaya çalışırken, suç üstü yakalandı. Midyat Asayiş Büro Ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmayla, sepetli motor çalan 2 hırsız yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Midyat M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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