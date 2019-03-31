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Midyat'ta muhtar adayları arasında kavga: 4 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesi Çavuşlu Mahallesi’nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Midyat'a bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde muhtarlık için köylüler arasında kavga çıktı. Jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Çıkan kavgada 4 kişi yaralı olarak 112 ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda 2 kişi gözaltına alınırken, jandarma mahalle etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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