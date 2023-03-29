İhlas Haber Ajansı

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Midyat'ta mutfakta çıkan yangın korkuttu

Mardin’in Midyat ilçesinde bir evin mutfak bölümünde elektrik kaynaklı çıkan yangında, mutfaktaki malzemeler yandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir evin mutfak bölümünde elektrik kaynaklı çıkan yangında, mutfaktaki malzemeler yandı.


Edinilen bilgilere göre, Midyat Ulucami Mahallesi Mardin Çevre Bulvarı'nda bulunan bir evde, kimsenin evde olmadığı saatlerde mutfakta elektrik kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Evde kimse olmazken, çıkan yangında evin mutfak bölümünde bulunan tüm malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi.

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