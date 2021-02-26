Midyat'ta narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 5 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem uygulandı. Zanlılardan 1'i, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 5 kişiye işlem yapıldı. Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs hakkında yapılan adli işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 2 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda şahısların üzerinde yapılan aramada 52 gram bonzai, 2 fişek halinde hazır bonzai, 3.28 gram esrar, 6.68 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.