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Midyat'ta narkotik ekiplerinden operasyon

Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 22 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 22 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Midyat İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle "Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva" adlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kilogram esrar, 489.96 gram sentetik (bonzai), 36 adet extacy hap, 4.5 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 375 TL, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 22 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Midyat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 22 şüpheliden 12'si tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

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