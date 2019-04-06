Midyat'ta öğrenci ve eğitimcilerden örnek çalışma

Mardin'in Midyat ilçesinde eğitim veren Acırlı Çok Programlı Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘İhtiyacın varsa al, fazla ise sen getir' kampanya kapsamında ilçede yaşayan başta yetim ve yoksul ailelere destek olmak için bir proje hazırlandı.

Midyat Demokrasi ve Kardeşlik Parkında yapılan etkinlik için kolilerini hazırlayan öğrenci ve öğretmenler ihtiyaç sahiplerinin kıyafet, ayakkabıyı gibi malzemeleri rahatlıkla alabilmeleri için evlerinden getirdikleri malzemeleri sergiledi. Okul Müdürü Turgut Mete; “Öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımın böyle bir proje kapsamında çalıştıklarını duyduğumda çok onur duydum. Amacımız binlerce ihtiyaç sahibi olan kişileri bulmak ve bu hayra vesile olmaktır. İhtiyaç sahiplerinin mutluluklarına vesile olmak, onlarla bu duyguyu yaşamak bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Her ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerine destek olmak hayatta yaşanılacak en güzel duygudur. Etkinlikte yer alan öğrenciler ve öğretmen arkadaşlarıma müteşekkirlerimi sunarım" dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Kadir Yaman, bu projeyi yapan öğrenci ve velilerini desteklediklerini söyledi. Yaman, "Proje fikir aşamasındayken insanlar bana giyilmiş elbiseleri kimse almaz. Ben onlara insanın ihtiyacı olanı alması ayıp değil, günah hiç değil dedim. Çıkış noktamız da buydu zaten. Proje boyunca elbise getiren tüm Acırlı halkına müdürümüze ve öğrencilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.