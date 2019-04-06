İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Midyat'ta öğrenci ve eğitimcilerden örnek çalışma

Mardin’in Midyat ilçesinde eğitim veren Acırlı Çok Programlı Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘İhtiyacın varsa al, fazla ise sen getir’ kampanya kapsamında ilçede yaşayan başta yetim ve yoksul ailelere destek olmak için bir proje hazırlandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde eğitim veren Acırlı Çok Programlı Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘İhtiyacın varsa al, fazla ise sen getir' kampanya kapsamında ilçede yaşayan başta yetim ve yoksul ailelere destek olmak için bir proje hazırlandı.


Midyat Demokrasi ve Kardeşlik Parkında yapılan etkinlik için kolilerini hazırlayan öğrenci ve öğretmenler ihtiyaç sahiplerinin kıyafet, ayakkabıyı gibi malzemeleri rahatlıkla alabilmeleri için evlerinden getirdikleri malzemeleri sergiledi. Okul Müdürü Turgut Mete; “Öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımın böyle bir proje kapsamında çalıştıklarını duyduğumda çok onur duydum. Amacımız binlerce ihtiyaç sahibi olan kişileri bulmak ve bu hayra vesile olmaktır. İhtiyaç sahiplerinin mutluluklarına vesile olmak, onlarla bu duyguyu yaşamak bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Her ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerine destek olmak hayatta yaşanılacak en güzel duygudur. Etkinlikte yer alan öğrenciler ve öğretmen arkadaşlarıma müteşekkirlerimi sunarım" dedi.


Okul Müdür Yardımcısı Kadir Yaman, bu projeyi yapan öğrenci ve velilerini desteklediklerini söyledi. Yaman, "Proje fikir aşamasındayken insanlar bana giyilmiş elbiseleri kimse almaz. Ben onlara insanın ihtiyacı olanı alması ayıp değil, günah hiç değil dedim. Çıkış noktamız da buydu zaten. Proje boyunca elbise getiren tüm Acırlı halkına müdürümüze ve öğrencilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.