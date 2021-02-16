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Midyat'ta öğrencilere tablet dağıtıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı.


Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Selahattin Eyyubi Ortaokulunda okuyan öğrencilere tabletleri Kaymakam Tekin Dundar, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Albay Türker Tuna, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, Merkez Komutanı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay tarafından dağıtıldı. Okul bahçesinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenen etkinlikle öğrencilere tabletleri verildi.

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