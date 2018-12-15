Midyat'ta öğretmenler öğrenciler için seferber oldu

Mardin'in Midyat ilçesi Çavuşlu Yunus Emre Ortaokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Salih Ozan Özçelik, okuluna müzik sınıfı kazandırmak için farklı okullardan gönüllü müzik öğretmenlerinin desteğiyle koro kurup verecekleri konserin geliriyle okulun ihtiyaçlarını gidermek için kolları sıvadı.

Çavuşlu Mahallesinde bulunan okullarında müzik sınıfının yanı sıra öğrencilerin eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla çalışma başlatan okul müdürü Şehmus Aksoy ve müzik öğretmeni Salih Ozan Özçelik durumu Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ile görüşüp destek aldıktan sonra kolları sıvadı. İlçede farklı okullarda görev yapan gönüllü müzik öğretmenleriyle birlikte Fen Lisesi müzik sınıfında her gün toplanıp provalara başlayan 10 öğretmen, 26 Kasım'da Fen Lisesi Konferans Salonunda konser verecek. Konsere katılacaklar için hazırlanan biletlerden elde edilen gelirle okula müzik sınıfı kurulması planlanıyor.

Okul müdürü Şehmus Aksoy, Çavuşlu Yunus Emre Ortaokulu bünyesinde bir müzik sınıfı oluşturmak için kendi müzik öğretmeninin başlatığı ve 10 kişiden oluşan grupla bir konser vereceklerini söyledi. Aksoy, "Konserimiz için yardım amaçlı biletler bastık, bu anlamda kaymakamımız ve ilçe milli eğitim müdürümüz bizlere desteklerini esirgemediler, toplayacağımız paralarla okulumuzda bir müzik sınıfı oluşturacağız. Bu anlamda her gün gece gündüz demeden çalışıyorlar, hepsine tek tek teşekkür ederim” dedi.

Bir hayali gerçekleştirmek üzere olduğunu işaret eden müzik öğretmeni Salih Ozan Özçelik “Bir hayaldi, Çavuşlu'da 3 sene görev yaptım ve çocuklara müziği sevdirmek için elimizden geleni yaptık ama imkanlar dahilinde yapabiliyorduk bir şeyleri ve imkan yoktu. Bu yıl 4. yılım imkanlarımızı bir şekilde kendimiz geliştirelim diye yola çıktık, sağ olsun arkadaşlarımız yalnız bırakmadı, toplamda 10 kişiyiz, büyük emek harcıyoruz netice şu olacak Çavuşlu'ya bir müzik sınıfı kazandırmış olacağız. Burada en önemli etken benim müdürümdür, çünkü müdürüm önümüzü açmasaydı, ya da desteklemeseydi olduğu yerde kalırdı sadece hayal olmakta kalırdı. Ekipte farklı illerden olup Midyat'ın farklı okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşuyor" diye konuştu.