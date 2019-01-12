İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Midyat'ta örgenci servisleri denetlendi

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik denetleme büro amirliği ekipleri tarafından yapılan servis ve kış lastiği uygulamasında, 91 servis aracı kontrol edildi.

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik denetleme büro amirliği ekipleri tarafından yapılan servis ve kış lastiği uygulamasında, 91 servis aracı kontrol edildi.


Uygulamada kusuru görülen 2 araca toplamda 216 TL idari para ceza kesildi. Servis şoförlerine araçları yavaş kullanmaları, fazla yolcu almamaları ve her şeyden önce örgencilerin can güvenliklerini ön planda tutmaları yönünde bilgilendirme yapıldı. Uygulama sırasında trafik eğitimi de verildi. Yapılan denetimlerde, araçların okul taşıtı yazısı, 'dur' ibaresi olan ışıklı tabela, emniyet kemerleri, otomatik kapılar, araçların yaşları, işlevleri kontrol edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.