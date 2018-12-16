Midyat'ta Peygamberi anma etkinliği düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Midyat Temsilciliği katkılarınca, “Hazreti Muhammed'i Anma ve Anlama” etkinliği düzenlendi.

Şenköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Midyat Belediye Başkan Vekili Mehmet Tevfik Baysal, İlçe Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, TÜGVA Temsilcisi Zeki Çiçek, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisiyle başladı. Ardından tiyatro oyunu sergilendi ve ilahiler okundu.

Etkinlikte konuşan Öğretmen Ayşe Bozkurt, “TÜGVA Midyat Temsilciliğinin katkıları ile bu programı gerçekleştirdik. İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve Belediye Başkan Vekilimizin katılımı bizi gerçekten çok onurlandırdı. Biz bunun devamının nasip olursa her sene yapmayı düşünüyoruz. Her sene öğrencilerimizle birlikte bu güzel atmosferi solumak istiyoruz” dedi.

Program sonunda topluca hatıra fotoğrafı çekildi.