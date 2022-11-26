Midyat'ta sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Mardin'in Midyat ilçesinde yağışlar nedeniyle iş yerleri, tekstil atölyeleri ve evler sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri su baskınlarına müdahale etti.

Midyat'ta sağanak nedeniyle birçok yapıyı yağmur suları bastı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 53 tane su baskını ihbarı alan ekipler, şu ana kadar 14 su baskınından etkilenen yere müdahale etti. Gece 03.00'ten beri aralıksız su baskınlarına müdahale eden ekipler, meydana gelen zararı en aza indirmek için seferber oldu. Yağan yağmur sularında, Seyitler, Bahçelievler, Sanayi, Gölcük ve Bağlar Mahallesi'nde bulunan ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Tekstil atölyesi sahibi İdris Demirtaş, yağmur sularından dolayı iş yerlerinin yaklaşık 1 metreye kadar sular altında kaldığını söyledi. Zararlarının çok olduğunu belirten Demirtaş, "Binada ne bir önlem ne bir gideri var. Bu zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz. İlgili mevkiler bizlere yardımcı olsunlar. Sabah ilk geldiğimde suyu gördüm, direkt 112'yi aradım, arkadaşlar geldi. Hala suyu boşaltıyorlar. Yaklaşık 2 saattir çalışıyorlar, içeride hala yaklaşık yarım metre su var. 13 makinemiz içeride vardı" dedi.