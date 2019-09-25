Midyat'ta servis şoförlerine yönelik eğitim semineri

Mardin’in Midyat ilçesinde jandarma ve polis trafik ekiplerince servis şoförlerine yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ve polis trafik ekiplerince servis şoförlerine yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Midyat Kız İmam Hatip Lisesi konferans salonunda verilen eğitimde, şoförlere araçlarında uyulması gerekilen kurallar, araçlarda aranan şartlar, dur levhası ibaresi, okul taşıtı yazısının olmasına dikkat çekildi. Verilen eğitim esnasında, sinevizyon eşliğinde videolar şoförlere gösterilirken aynı zamanda oluşan kazaların temel sebepleri ön plana çıkartılarak, emniyet kemerinin önemi, araç sürerken, şoförlerin telefonla konuşmamasının önemine vurgu yapılarak, taşıdıkları canların onlara emanet olduğu vurgusu yapıldı.
Son olarak çocukların kazasız taşınması için eğitim-öğretim döneminde belirtilen hususların denetimlerde aranacağı belirtildi.