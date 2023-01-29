Midyat'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu

Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 çocuk kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Çavuşlu Mahallesi'nde M.B. ve Y.B., gece yattıkları evde sabah şiddetli baş ağrısı ve bulantı kusma şikayetleri ile durumu babalarına bildirdi. Baba Yılmaz B., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocukların babası Yılmaz B., sabah uyandıklarında iki çocuğunda baş ağrısı ve mide bulantısı olduğunu söyledi. Bunu fark etmeleri üzerine durumu 112 ekiplerine bildirdiklerini belirten Yılmaz B., "Kısa sürede 112 ekipleri gelerek olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansta oksijene bağlı olarak çocukları hastaneye getirdiler. Hastanede tetkik ve tedaviler başlatılıp gerekli önlemler alındı" ifadelerinde bulundu.

"Karbonmonoksit zehirlenmelerine maruz kalan kişilerin mutlaka hastaneye başvurması gerekmektedir"

Acil Uzmanı Murat Ali Şen, özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte, soba zehirlenmelerinde artış görülmekte olduğunu söyledi. Sobadan sızan zehirli karbonmonoksit gazları insan bünyesi için son derece zararlı olduğunu aktaran Dr. Şen, "Rüzgarlı kış günlerinde sobanın tütmemesiyle özellikle ekstra dikkat gösterilmelidir. Bu tarz karbonmonoksit zehirlenmelerine maruz kalan kişilerin mutlaka hastaneye başvurması gerekmektedir. Kendi imkanları ile başvuru yapamayan kişiler için ise 112 ambulans ekiplerimiz seferber haldedir. Acil servislerde hastaların durumuna göre, yüksek doz oksijen tedavisi uygulanmaktadır. Bu duruma maruz kalan kişiler için evde ilk yardım olarak, açık havaya çıkarılması, duman kokan giysilerin değiştirilmesi en önemli unsurdur. Genelde baş ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle gelen hastalarımıza oksijen desteği ile en az 8 saat takip ederek ek bir şikayeti kalmayan hastaları önerilerle taburcu ediyoruz" dedi.