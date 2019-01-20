Midyat'ta sokak hayvanları için seferberlik

Mardin'in Midyat ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Midyat Genç İş Adamları Derneği (MİGİAD) ve Haşimoğlu firmasınca sokaklara hayvanlar için kaplar monte edilerek, içerisine yiyecekler bırakıldı.

Midyat'ta TÜGVA, MİGİAD ve Haşimoğlu firması tarafından sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, sokaklara kaplar ve yiyecekler ile ağaçlara kuşlar için yemler bırakıldı. TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörü Merve Saygün, “TÜGVA, Haşimoğlu firması ve MİGİAD önderliğinde sokakta kalan hayvanlarımız için bu soğuk kış günlerinde yem bırakıyoruz. Kedi, köpek ve kanatlı hayvanlarımıza yem, kemik, ekmek su bıraktık” dedi.

Midyat TÜGVA İlçe Başkanı Zeki Çiçek, “Vakfımız Türkiye genelinde hayvanlar için çalışma yapıyor. Biz de cadde, sokak ve parklara kaplar bırakmaya karar verdik. İnsanların hayvanlara karşı duyarlılık eksikliği olduğunu düşündük, biz de en azından, hem çocuklarımıza hem halkımıza örnek olmak için bu çalışmayı başlattık. Kutularımızı, kaplarımızı geri dönüşüm firmasından temin ettik. Onlar bize sponsor oldular, destek verdiler. Yemekleri de onlar verdiler. Dağıtım çalışmasını ise buradaki MİGİAD ile birlikte yürüttük. Tarihi ilçemize örnek olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.