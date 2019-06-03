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Midyat'ta tenis turnuvası sona erdi

Mardin’in Midyat ilçesinde TÜGVA tarafından düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.

Mardin'in Midyat ilçesinde TÜGVA tarafından düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.


İlçede bulunan tenis kortunda düzenlenen etkinliğe TÜGVA Midyat Temsilcisi Zeki Çiçek, dernek gönüllüleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Çiçek, kaynaşma ve dayanışma adına etkinliklerin devam ettiğini söyledi. Çiçek, "Birçok alanda projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu turnuvada da emeği geçenleri kutlar, öğrencilerimize bir kez daha başarılar dileriz" dedi.


Turnuva sonunda dereceye girenlere madalya ve hediyeleri verildi.

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