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Midyat'ta termosifon yangını

Mardin’in Midyat ilçesinde termosifonda çıkan yangında evde bulunan 3 çocuk son anda kurtarıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde termosifonda çıkan yangında evde bulunan 3 çocuk son anda kurtarıldı.


Orta Çarşı Mahallesi 1153 Sokakta termosifondan çıkan yangında mahalle sakinlerinin fark etmesi üzerine yan odada bulunan 3 çocuk erken müdahale ile dumandan zehirlenmeden kurtarıldı. Termosifondan çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti; evin elektriği olası bir duruma karşı kesilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda banyoda bulunan termosifon yangından dolayı erirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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