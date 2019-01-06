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Midyat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Midyat ilçesi Dargeçit yolu üzerinde bulunan Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Y. (27), idaresindeki 10 LP 223 plakalı hafif ticari araç, önüne aniden çıkan ata çarpması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada araçta bulunan Ç.Y.(27), S.K.(35), A.P(35) ve E.Z.(28) yaralandı. Bölgeye çağrılan ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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