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Midyat'ta trafik kazası: 6 yaralı

MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Midyat-Mardin kara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 47 AAJ 230 ile plakalı kamyonet ile M.A. idaresindeki 33 ABM 95 plakalı kamyonet çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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