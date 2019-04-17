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Midyat'ta trafik kazası: 6 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mardin-Savur karayolunda Y.S. idaresindeki 47 LF 463 plakalı otomobil ile Ş.K. idaresindeki 47 KS 440 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Y.S., Ş.K., F.T., R.A., A.T. ve M.T. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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